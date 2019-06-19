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Правящая партия Турции: мы не будем потакать курдским боевикам и Гюлену

Политика

Правящая партия Турции: «Мы не предоставим ни единой возможности пытающимся разрушить наше единство Рабочей партии Курдистана и движению Фетхуллаха Гюлена»

Анкара, 19 июня 2019, 15:21 — REGNUM  Кандидат правящей Партии справедливости и развития Турции на должность мэра Стамбула, бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заявил: «Мы не предоставим ни единой возможности пытающимся нарушить наше единство Рабочей партии Курдистана и движению Фетхуллаха Гюлена и не станем потакать им. В нашем союзе нет места для сторонников террористических организаций».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым подчеркнул: «Сложно принять тот факт, что вопрос о будущем Стамбула решают те, кто не имеют к нему отношения. Хорошо известно, кто стоит за ними. С их позиции, выборами в Стамбуле дело не кончится. Их цель — дестабилизировать Турцию, свергнуть расстроившего их планы Реджепа Тайипа Эрдогана».

Политик продолжил: «Наш народ заступился за своего лидера 15 июля 2016 года (провал попытки переворота), 28 мая 2013 года (волнения на площади Таксим), 17−25 декабря 2013 года (антикоррупционная операция), в делах «Бальоз» и «Эргенекон», и на муниципальных выборах в Стамбуле. Поэтому я уверен, что наш народ ни при каких обстоятельствах не изменит себе».

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Зарубежная хроника
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