Среда, 19 Июня 2019 года
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Депутаты в Харькове поддержали возвращение проспекту имени маршала Жукова

Политика

Сторонников данного решения на порядок больше, чем противников

Харьков, Украина, 19 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Городской совет Харькова вернул одному из проспектов имя маршала Жукова. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета, сообщил 19 июня телеканал UA: Харьков.

«Я не переименовал проспект, это сделали за меня, сделала областная администрация в лице Райнина (Игорь Райнин глава Харьковской областной администрации с 2015 по 2016 годы — ИА REGNUM ). Мы получили петицию о возвращении исторического названия проспекту. Вопрос вынесен на сессию городского совета. Я арбитр в этой ситуации…», — прокомментировал мэр города Геннадий Кернес.

По его словам, за возвращение исторического названия проспекту было собрано более 50 тысяч подписей, против — на порядок меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове группа радикалов снесла памятник Георгию Жукову.

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