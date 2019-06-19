Президент Турции Макрону о Кипре: «У тебя здесь нет никакого статуса!»

Анкара, , 16:14 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на церемонии награждения самых успешных компаний, занятых во внешнеторговой сфере, заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от Турции прекратить геологоразведочные и буровые работы на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган дал французскому коллеге такой ответ: «О чем ты говоришь? Какое ты имеешь отношение к этому вопросу? Прибрежным государством здесь являемся мы. Мы гаранты Кипра, наряду с Грецией и Великобританией. А что можно сказать про тебя? У тебя здесь нет никакого статуса».

Турецкий лидер продолжил: «Если же ты делаешь подобные заявления от имени компании Total, то будь любезен показать доверенность. Это будет означать, что ты оставил работу президентом и начал адвокатскую карьеру. Но когда говорит Реджеп Тайип Эрдоган, он говорит от имени страны-гаранта. То же можно сказать о Греции и Великобритании. От чьего имени ты говоришь, мы осознаем бремя нашей ответственности, но ты — нет».