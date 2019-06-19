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МИД Турции: Мурси внес исключительный вклад в борьбу за демократию

Политика

МИД Турции выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта

Анкара, 19 июня 2019, 13:41 — REGNUM  Министерство иностранных дел Турецкой Республики выразило соболезнования в связи с кончиной первого демократически избранного президента Египта Мухаммада Мурси. В обращении ведомства говорится: «Мы глубоко опечалены известием о кончине отстраненного от власти первого демократически избранного президента Египта. Мы спешим выразить свои искренние соболезнования братскому народу Египта».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в МИД Турции Мухаммада Мурси назвали мучеником и подчеркнули, что его всегда будут помнить в качестве личности, внесшей исключительный вклад в борьбу за демократию в Египте. Напомним, что всенародно избранный президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня 2019 года во время судебного заседания, на котором ему собирались предъявить обвинение в шпионаже. Согласно имеющимся сведениям, политик упал в обморок, после чего скончался.

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Зарубежная хроника
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