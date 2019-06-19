Киев призывают давить на Германию через Брюссель

Киев, , 12:18 — REGNUM Киев и Берлин не нашли взаимопонимания в вопросе строительства «Северного потока-2». Об этом 19 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

«Прекрасно, что новый украинский президент Владимир Зеленский быстро учится. Ангела Меркель — это тяжеловес европейской политики. Она медленно уходит со сцены, но при этом мы понимаем, какой у неё большой вес. На её фоне украинский президент прекрасно смотрится. Другой вопрос: что мы сможем отстоять в переговорах? Зеленский заявил, что переговоры не привели к том, что позиции стали ближе. Они как были диаметрально противоположными, такими и остались. В принципе, это хорошо, потому что Ангела Меркель отстаивала немецкие интересы, а мы отстаивали свои украинские интересы», — сказал Дорошенко.

Он советует Киеву оказывать давление на проект «Северный поток-2» через официальный Брюссель.

«31 декабря не будет никакого «Северного потока-2», нет и «Южного потока». Украинский транзит будет, мы должны получить наиболее выгодные условия… Нужно привлечь Брюссель, поскольку интересы Евросоюза и Германии начинают расходиться… Естественно, Германия будет стараться как можно быстрее продавить «Северный поток-2» через своих партнеров, которые теперь упираются один за одним. Все это закончится в течении года-трех», — прогнозирует Дорошенко.

Эксперт также допускает, что отдельные компании начнут выходить из проекта «Северный поток-2», если США введут экономические санкции.

«Сейчас США включают тяжелую артиллерию и будут вводить санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют (в строительстве «Северного потока-2» — ред.). Причём это санкции не только в отношении строительных компаний, но и в отношении страховых компаний, которые не только страхуют, но и перестраховывают риски, в отношении финансовых учреждений, которые кредитуют. Постепенно из этого проекта начнут уходить партнеры. В результате проект может растянуться на бесконечно долгий период. В таком случае он станет невыгодным. В этом случае труба будет петь в нашу пользу. Поэтому мы должны как можно больше выторговывать у Российской Федерации», — добавил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Берлине президент Украины Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам переговоров глава украинского государства заявил, что Германия и Украина продолжают непростой диалог относительно строительства газопровода «Северный поток-2».

«Обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что наши позиции по «Северному потоку-2» являются диаметрально отличными», — сказал Зеленский.

По его словам, сохранение транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, а также его в подземные хранилища — это гарантия энергетической безопасности Украины и Европы.