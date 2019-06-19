В Совбезе РФ рассказали о финансовых резервах ИГИЛ*

Уфа, , 12:11 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обладает финансовыми резервами в размере до $300 млн. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на международной встрече по вопросам безопасности в Уфе.

Финансовые резервы группировки оценивают в $300 млн эксперты ООН, пояснил он. Однако террористы продолжают искать новые источники получения средств.

Коков отметил также, что террористы в ряде случаев имеют в распоряжении 3D-принтеры, позволяющие изготовить в домашних условиях и хoлодное, и огнестрельное оружие. Оружие из полимеров невозможно oбнаружить металлодетектором, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Следственный комитет России проинформировал о масштабных обысках в ряде регионов РФ, где пособники террористов организовали сбор и отправку боевикам денежных средств.

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