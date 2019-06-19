Москва, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в дежурном порядке воспроизводит риторику Петра Порошенко на внешнеполитическом направлении. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда он поехал в Германию и Францию, он по-прежнему произносил одни и те же фразы под суфлёра Порошенко. Но с другой стороны мы же видим, что он хоть и пытается заявлять об этом, но никаких новых санкций по этому поводу не следует. Это разговор в никуда», — заявил Кот.

Он напомнил, что Зеленский шёл под лозунгом наведения порядка.

«Мир, порядок, справедливость — три основных тезиса, которые можно было выделить в его выступлениях. Что мы видим по факту? Вместо мира гораздо более жёсткая война, о порядке говорить вообще не приходится, потому что главнокомандующий никак не управляет собственной армией. Субботние обстрелы Донецка, чего не было с 2015 года — слава богу, удалось избежать жертв», — отметил Кот.

«Все верили, что он придёт и на следующий день как гарант конституции подпишет указ: Порошенко, Турчинов, все остальные — будем серьёзно разбираться. Предположим, ты даже не можешь этого сделать. Но есть в конце концов закон! И по закону уже пять лет не расследовался расстрел «Небесной сотни», — добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил организовать в Париже встречу лидеров стран нормандской четвёрки.