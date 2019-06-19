Cильный Евросоюз не создать без США — глава МИД Польши

Берлин, , 11:53 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, рассказывая о польском видении Евросоюза на лекции в Берлинском университете имени Гумбольдта, выразил мнение, что невозможно построить сильный Евросоюз, находясь в оппозиции к США.

В числе главных причин необходимости тесного союза с США, ожидаемо была названа «российская агрессия».

«Только военная мощь США может на самом деле сдержать и в случае необходимости защитить от агрессивной политики России. Без неё Москва не будет считаться с Европейским союзом, принимая во внимание её военную силу», — сказал министр.

Чапутович рассказал о проевропейских настроениях поляков и высокой явке в Польше на выборах в Европарламент. По мнению министра, национальные парламенты должны оказывать больше влияния на общеевропейское законодательство.

«Мы считаем, что усиление демократической легитимности Евросоюза может произойти, прежде всего, благодаря увеличению роли национальных парламентов, которые должны иметь большее влияние на законодательство на европейском уровне. Например, этого можно достичь с помощью процедуры «красной карточки», — приводит слова министра «Радио Польши».

Процедура «красной карточки» — это право «вето», которое могли бы накладывать национальные парламенты на решения Евросоюза. Германия и Франция категорически против введения такой процедуры, резонно полагая, что такое право может просто парализовать все решения Евросоюза.

После лекции Чапутович провёл встречу с поляками, проживающими в Германии.