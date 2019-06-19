Вятрович может покинуть пост главы Института нацпамяти Украины

Киев, , 11:42 — REGNUM Новая власть на Украине хочет изменить руководство Украинского института национальной памяти (УИНП), заявил глава ведомства Владимир Вятрович, сообщил 18 июня телеканал «Громадське».

По его словам, институт пока не будут ликвидировать, но руководителя хотят заменить.

Вятрович считает, что это связано с его критикой нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Я довольно жёстко критикую его за разного рода просчёты, которые касаются гуманитарной политики», — отметил глава УИНП.

Вятрович добавил, что перспектива потери должности стала одним из главных мотивов баллотироваться в Верховную раду в составе политической партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко. В избирательном списке партии он значится под номером 25.

Напомним, УИНП является государственной структурой, занимающейся разработкой украинской идеологии. С подачи института на Украине была проведена «декоммунизация», а также изменена концепция празднования 9 мая.

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