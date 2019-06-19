«Белые кроссовки уже ходят по крови»: как отличить Зеленского от Порошенко?

Москва, , 11:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже практически дискредитировал себя как политика и теперь воспринимается практически как фигура, аналогичная Петру Порошенко. Об этом заявил журналист Владимир Скачко эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда Путина спросили, встретится ли он с Зеленским, президент России фактически ответил, что если он что-то сделает, то с ним встретится. С каждым днём этих мнимых «малых дел» Зеленский превращается в «Порошенко-лайт». Его белые кроссовочки уже ходят по крови — по крови убитых в Донбассе», — заявил Скачко.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обратился к украинским судьям с просьбой освободить всех политических заключенных, но совершенно непонятно, почему этого не мог сделать Зеленский, продолжил Скачко.

«Это должен сделать был Зеленский. Не приказывать, а обратиться как президент. Если президент строит, как он говорит, «новую Украину», он должен хотя бы призвать — один призыв президента к трусливым судьям мог бы спасти десятки жизней, а то и сотни. Он этого не делает. И какой он главнокомандующий, если не может даже отдать приказ прекратить огонь?» — заключил Скачко.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран нормандской четвёрки встретиться в Париже. Зеленский подтвердил готовность к переговорам, но при ряде условий: освобождение украинских моряков, прекращение огня и разведение вооружений в Донбассе.