Названы основные темы «прямых линий» с Путиным

Москва, , 11:42 — REGNUM Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», во время которой российский президент ответит на вопросы граждан, выйдет в эфир 20 июня в 12:00 мск. В подобном формате Путин общался с жителями страны 16 раз, из них в четырех случаях — как глава правительства.

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В первые «прямая линия» прошла 24 декабря 2001 года и продолжалась 2 часа 20 минут. Путин ответил на 47 вопросов, большая часть которых касалась экономики и предпринимательства, бюрократии, образования, науки и культуры.

В декабре 2002 года граждан в основном интересовали проблемы социального обеспечения, включая реформу жилищно-коммунального хозяйства. В 2003 году самым популярным стал вопрос о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок.

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В 2005 году люди чаще спрашивали об экономических проблемах и социальной сфере, в 2006-м — их интересовали социальная политика, нацпроекты, межэтнические отношения, экология и внешняя политика. Проблемы ЖКХ и соцзащиты не уходили из повестки в 2007 — 2010 годах, тогда как в 2011 году граждан волновали предстоящая президентская кампания и митинги оппозиции.

В 2014 году популярность программы выросла на фоне вхождения Крыма в состав РФ. Тогда же к Путину обратился экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. В 2015 году вопросы касались также ситуации на Украине, а в 2016-м — взаимоотношений с Турцией.

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В 2017 году Путин рассказал о преодолении рецессии в экономике и о появлении на свет своего второго внука. В минувшем году президент говорил о ситуации на Украине, в Сирии и прибалтийских странах, отношениях с Западом. Другие вопросы к нему касались зарплат и пенсий, образования и медобслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители России адресовали президенту более 600 тыс. вопросов. Большинство касаются социальной поддержки, выплаты пенсий пособий, проблем ЖКХ, образования, здравоохранения и экологии.