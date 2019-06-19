Пенсионный возраст в Германии нужно поднять до 69 лет — эксперт

Берлин, , 11:22 — REGNUM Немецкие эксперты рекомендуют поднять пенсионный возраст в Германии до 69 лет, передает канал n-tv 19 июня.

«Если сейчас мы ничего не сделаем, младшее поколение по праву будет обеспокоено», — заявил газете Süddeutsche Zeitung ведущий эксперт по проблеме, ученый из мюнхенского Института Макса Планка Аксель Бёш-Зупан.

«Так что не спрашивайте, что пенсионная система может сделать для Вас. Задавайтесь вопросом, что Вы можете для нее сделать», — комментирует это заявление n-tv.

В настоящее время возраст выхода на пенсию в Германии составляет 67 лет для обоих полов. Он является одним из самых высоких в мире. При этом средняя продолжительность жизни в стране составляет около 80 лет для женщин и около 78 лет для мужчин.