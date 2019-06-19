Парламент Казахстана одобрил поправки по вопросам ЖКХ

Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана приняли поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщили 19 июня в пресс-службе Мажилиса.

В парламенте отметили, что законопроект направлен на введение новой модели управления жилищным фондом. Документ определяет порядок регистрации многоквартирных жилых домов в качестве объектов кондоминиума.

Законопроект также определяет компетенции местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования многоквартирных домов за счет средств местных бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель директора казахстанского центра ЖКХ Маргулан Абдыкаримов заявил, что министерство индустрии и инфраструктурного развития республики разработало законопроект, направленный на реформирование сферы ЖКХ.

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