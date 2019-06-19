Грузия: решение принято – гей-параду быть

Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Решение о проведении в Тбилиси первого «марша чести», так называемого гей-прайда, принято, остается в силе, и отменять его никто не собирается. Об этом сообщили организаторы мероприятия, представители общества ЛГБТ, которые распространили специальное заявление.

По информации организаторов гей-парада, решение было принято после консультаций, проведенных с членами общины ЛГБТ, их родственниками, друзьями, а также представителями международных организаций, аккредитованного в Грузии дипкорпуса и гражданами стран ЕС и соседних государств.

В заявлении говорится о «невиданном насилии», которому члены общества ЛГБТ подвергались в последние дни со стороны «неформальных бандформирований». Серьезные претензии высказываются в адрес государства, проявившего бездействие и безответственность в отношении создавшейся ситуации.

«В течение последних дней мы, команда Тбилисского прайда, оказались в сложном положении. Неформальные бандформирования, которые собирались патрулировать на улицах Тбилиси для физической расправы над нами, создают угрозу не только нам, людям ЛГБТ, но всем, кого группа насильников воспринимает как «чужих». На этом фоне налицо бездействие государства и безответственные и содержащие опасность заявления со стороны представителей правительства, которые ставят нас в одну плоскость с группой насильников. Правительство еще раз указало нам на то, что у него нет политической воли и долгосрочного взгляда, который свидетельствовал бы о желании искоренения в стране ненависти и проведения системных реформ. Государственность и институции Грузии находятся в опасности. Именно поэтому мы и выходим!» — говорится в заявлении.

Вооружившись «благородной задачей — защиты государственности и демократического строя» Грузии, организаторы гей-парада призывают присоединиться к ним всех — людей любой сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Время и место проведения прайда его организаторы пока держат в тайне, так как не хотят заранее информировать своих «противников». Намерения группы ЛГБТ активно поддержали послы западных стран, а также международные организации.

Со специальным заявлением выступила организация Amnesty International, которая подчеркнула, что правительство Грузии обязано принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников гей-прайда.

«С 18 по 22 июня будет проведена первая в Грузии и на Южном Кавказе неделя ЛГБТ, публичным шествием в столице Грузии — Тбилиси. Правительство Грузии обязано принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников гей-прайда на фоне беспрецедентных насильственных угроз, в том числе со стороны гомофобских групп. Гомофобская группа, которой руководит местный бизнесмен и которая имеет связь с Грузинской православной церковью, собирается насильственно приостановить проведение прайда в Тбилиси», — констатирует Amnesty International на основании информации, полученной от членов общества ЛГБТ, грузинской оппозиции и неправительственных организаций.

По информации Amnesty International, группа ее представителей будет проводить мониторинг во время гей-парада в Тбилиси.

Ранее представители МВД Грузии встретились с членами общества ЛГБТ и посоветовали им не проводить гей-парад, учитывая негативное отношение общественности и возможность ответных действий со стороны противников таких мероприятий. Было отмечено, что полиция может не обеспечить безопасность участников акции. Такую рекомендацию оппозиция и прозападная общественность однозначно расценили как отказ в проведении гей-парада. На события вокруг предстоящего прайда в Тбилиси откликнулись посольство США и представитель Госдепа, которые осудили угрозы в адрес общины ЛГБТ и преследования людей по причине сексуальной ориентации и призвали правительство Грузии защитить права всех людей на проведение собраний и свободу выражения своего мнения.