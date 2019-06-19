Первый филиппинско-индонезийский экономический саммит прошел в Джакарте

Джакарта, , 11:19 — REGNUM Глава регионального инвестиционного координационного совета Индонезии Алма Карма надеется, что деловое сотрудничество между Индонезией и Филиппинами будет расширяться, особенно в сфере туризма, сообщает Antaranews.

«Филиппины должны иметь возможность привлекать своих граждан для посещения Индонезии, потому что они вовлечены в это развитие», — отметил Алма Карма на первом филиппинско-индонезийском экономическом и инвестиционном саммите в Джакарте.

Напомним, объем инвестиций Филиппин в Индонезию в настоящее время составляет 132 млрд долларов США.

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