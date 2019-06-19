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Барзани провел встречу с представителем коалиции, воюющей с ИГИЛ* в Ираке

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 19 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с представителем делегации международной коалиции по борьбе с терроризмом в Ираке Патриком Роберсоном. Об этом 18 июня сообщает Kurdistan.ru.

Стороны согласились во мнении, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляет угрозу для безопасности Ирака и Сирии.

Баразни подчеркнул, что тесное сотрудничество пешмерга и международной коалиции имеет решающее значение для стабильности и безопасности в регионе.

Патрик Роберсон, уходящий в отставку, поблагодарил курдских пешмерга за жертвенность и отвагу в борьбе с терроризмом и высоко оценил их роль в разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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