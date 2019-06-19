В Совбезе РФ рассказали о наступлении эры цифрового терроризма

Уфа, , 11:08 — REGNUM В мире наступает эра цифрового терроризма, масштабы которого будут сопоставимы с оружием массового уничтожения, заявил 19 июня секретарь Совета безопасности России Юрий Коков.

«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — заявил Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, в настоящее время глобальная сеть стала для террористов основным механизмом управления разрозненными силами и средствами. Всего в мире, по оценкам экспертов, насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что финансовая поддержка террористических групп криптовалютой получает распространение. По его словам, террористы стали шире применять электронные платежные системы и криптовалюты для перемещения денежных средств. При этом поддержку террористической сети оказывают некоторые страны и организации.

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