Матвиенко считает, что своим успехом Москва обязана не только деньгам

Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве эффективно реализуют социальные проекты не только потому, что у столицы больше финансовых возможностей, чем у других регионов России. Об этом 19 июня заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на Третьем Форуме социальных инноваций регионов России.

Матвиенко рекомендовала всем регионам изучить опыт столицы по реализации крупных проектов и перенять её опыт.

«Многие скажут, что у Москвы всё получается, потому что у них денег больше. Но дело не только и не столько в этом. Главное — профессионализм управленческой команды», — заявила она.

Председатель Совета Федерации РФ отметила, что было проведено специальное исследование на тему того, насколько осведомлено общество относительно национальных проектов, которые реализуются в России.

«Всего 44% граждан слышали о национальных проектах. При этом только 7% понимают, что они из себя представляют. Надо делать выводы. Наш форум позволит более предметно сформировать повестку», — сказала Матвиенко.