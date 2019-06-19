Среда, 19 Июня 2019 года
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Стало известно имя нового посла ЕС на Украине

Политика

Им станет представитель Эстонии

Киев, 19 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Представителя Евросоюза на Украине Хьюга Мингарелли сменит эстонский дипломат Матти Маасикас, сообщило 19 июня издание «Европейская правда».

О назначении нового посла ЕС тало известно в начале июня, но только теперь журналисты получили окончательную информацию из нескольких источников.

«Новым послом ЕС на Украине станет эстонец Матти Маасикас. Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве», — заявил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временным поверенным в делах США на Украине был назначен экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

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