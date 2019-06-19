На Колыме намерены в 2020 году внедрить дистанционное голосование

Магадан, Магаданская область, , 11:04 — REGNUM В Магаданской области готовы ввести голосование на выборах через интернет, впервые этот механизм собираются опробовать в регионе в 2020 году. Выбирать через интернет колымчане, возможно, будут депутатов регионального законодательного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Целью таких изменений будут доступность голосования и экономия на доставке урн в отдалённые населённые пункты региона, информирует телеканал «Вести-Магадан». Внедрение дистанционного голосования даст возможность сделать свой выбор вне зависимости от места нахождения жителей Магаданской области. В том числе участие в выборах будет доступно тем, кто находится в отпусках. Право проголосовать через специальный интернет-портал собираются предоставить не только тем, кто не может прийти на избирательные участки, но и всем желающим. На Колыме эта система будет внедряться только после её апробирования в Москве в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

«Есть надежда, что эта система отработает достойно, и уже в следующий единый день голосования, 13 сентября 2020 года, наши магаданцы находясь в отпуске или по делам в других городах, смогут голосовать на выборах Магаданской областной думы. Ну и гости нашего региона, которые приедут к нам сюда смогут проголосовать за своих кандидатов в своих регионах находясь в Магадане, на наших цифровых избирательных участках, которые откроем мы», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрение Магаданской областной думы внесён законопроект, которым предлагается дать право голосовать жителям региона с пропиской за его пределами — при условии наличия регистрации по месту временного пребывания. Инициатива предложена избирательной комиссией Колымы. Введение данной нормы обусловлено тем, что ежегодно на территории региона по месту пребывания регистрируется свыше 20 тыс. человек. Временная прописка будет давать право голосовать только при условии её наличия как минимум в течении трёх месяцев.