Среда, 19 Июня 2019 года
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Названо число индонезийских студентов, обучающихся в США

Политика

В США обучаются 9 000 индонезийских студентов

Джакарта, 19 июня 2019, 10:58 — REGNUM  Помощник госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мари Ройс выразила надежду, что больше индонезийских студентов продолжат свое образование в Соединенных Штатах, сообщает Sindonews.

«Мы хотим, чтобы больше студентов из Индонезии смогли продолжить свое обучение в США. В настоящее время в нашей стране обучаются 9 000 индонезийских студентов, и мы хотим, чтобы их число увеличилось», — заявила Мари Ройс в Джакарте.

По ее словам, в США насчитывается 4700 университетов и колледжей. Это означает, что для каждого найдется место на различных учебных программах.

«Индонезийские студенты, которым всё еще трудно говорить по-английски, могут поступить в колледж, чтобы обогатить языковые знания», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель центра политических исследований Индонезии (CIPS) Пинкан Одрин отметил, что стратегия индонезийской торговой дипломатии в Соединенных Штатах должна быть оптимизирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговая стратегия Индонезии на рынке США должна быть оптимизирована — CIPS

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