Зеленскому не удастся создать однопартийное большинство в Раде — эксперт

Киев, , 10:53 — REGNUM На Украине рост рейтинга пропрезидентской партии «Слуга народа» объясняется «медовым периодом» президента Владимира Зеленского. Об этом 18 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний, комментируя последние результаты соцопросов граждан Украины относительно партийных предпочтений на предстоящих парламентских выборах.

«Пока не завершился «медовый период» господина Зеленского. Он будет продолжаться еще полгода, поэтому такая высокая поддержка. Но как сделать однопартийную (об однопартийной коалиции в Верховной раде на базе партии «Слуга народа»), не вижу вариантов, потому что математика говорит о том, что они наберут 50% от 225 депутатов. Это приблизительно 110 депутатов, допустим, 115 депутатов. Ну, по мажоритарке вы приведете где-то 30, потому что мажоритарная кампания отличается от общеукраинской», — сказал Загородний.

По его словам, партии «Слуга народа» нужно создавать широкую коалицию, к примеру, с партией «Батькивщина». Загородний считает, что её лидер Юлия Тимошенко будет претендовать на пост премьера.

«Дальше нужно смотреть, кто ещё пройдет в парламент. «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и господин Ляшко (Радикальная партия» Олега Ляшко) не такие уж и отыгранные партии. «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объединилась, но этот эффект ещё не наступил. Туда вошли и Билецкий, и Ярош. Господин Ляшко тоже харизматический лидер. Он может добежать свою кампанию и выбежать её… У Ляшко сельский электорат. Он обычно не просчитывается из-за того, что социологи не доезжают в села. Этот электорат всегда придает проценты как Тимошенко, так и Ляшко. Ляшко может откусить голоса у Зеленского», — допускает Загородний.

Он не исключает, что «Оппозиционная платформа за жизнь», «Радикальная партия» и «Батькивщина» пройдут в парламент.

«Если выборы будут происходить летом, будет определенный недобор у «Слуги народа», потому что молодежь разъедется. Никто не будет находиться на местах. Условно старые партии: тот же Юрия Бойко, «Батькивщина», Ляшко могут прийти в парламент из-за того, что у них электорат более сталый, это люди преклонного возраста. Они будут находиться на месте и придут, чтобы проголосовать», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования электорального мнения украинцев Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, в украинский парламент прошло бы пять политических сил. По словам директора Центра «Социальный мониторинг» Дмитрия Дмитрука, в рейтинге электоральных симпатий украинцев по-прежнему лидирует партия «Слуга народа», которая набирает 47,5% голосов. На втором месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», у которой 11%. Далее идут партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,7% и «Европейская солидарность» — 8,3%. На пятом месте партия «Голос» певца Святослава Вакарчука, за которую намерены голосовать 5,3% респондентов. Кроме того, партию «Сила и честь» экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко поддерживает 3,9%, политсилу «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 2,9%.