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Армия Пакистана: безопасность экономического коридора с КНР будет усилена

Политика

Китай обеспокоен защищенностью своего ведущего инфраструктурного проекта

Исламабад, 19 июня 2019, 13:50 — REGNUM  18 июня в Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб) состоялась встреча начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы и командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генералом Ханем Вэйго.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава пакистанских военных заверил китайскую сторону в том, что его подчиненные сделают все ради укрепления безопасности Китайско-пакистанского экономического коридора. Ранее у руководства КНР возникали опасения относительно защищенности инфраструктурных объектов и строительных площадок ввиду возросшей террористической угрозы. Генерал Камар Джавед Баджва обещал, что численность и качество войск, охраняющих экономический коридор, будет увеличено.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синьцзян-Уйгуйрском автономном округе и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».

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Зарубежная хроника
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