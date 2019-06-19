Live Hindustan: премьеры Индии и Пакистана все же поговорили на саммите ШОС

Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан все-таки пообщался со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, несмотря на жесткую позицию Индии, подразумевающую отказ от переговоров.

По сообщению индийского информационного агентства Live Hindustan, 14 июня между лидерами состоялся краткий диалог «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Информагентство отмечает, что Имран Хан подошел к Нарендре Моди и еще раз поздравил его с победой на всеобщих парламентских выборах. О дальнейшем содержании краткого диалога ничего неизвестно.

В ходе саммита СМИ оживленно спорили о том, состоится ли встреча лидеров Индии и Пакистана. Отношения между странами значительно ухудшились в феврале, когда после теракта в индийской Пулваме в Кашмире разгорелся краткосрочный вооруженный конфликт. Нарендра Моди не раз заявлял о несовместимости переговоров и поддержки терроризма, в которой обвиняют Исламабад. Примечательно, что этот тезис Моди повторил и в Бишкеке в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.