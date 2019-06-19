Совбез России: Теракты на Шри-Ланке устроили воевавшие за ИГ* боевики

Уфа, , 10:49 — REGNUM Теракты на Шри-Ланке в апреле 2019 года организовали боевики, воевавшие на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом 19 июня заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

«Практическую организацию взрывов обеспечили вернувшиеся на Шри-Ланку после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке радикалы», — заявил Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В результате террористических атак погибли 253 человека, еще около 500 человек получили ранения. Власти страны возложили основную вину за организацию взрывов на радикальную группировку.

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