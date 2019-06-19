Пакистан впервые предупредил Индию о готовящейся террористической атаке

Исламабад, , 12:30 — REGNUM 17 июня Пакистан направил службам безопасности Индии предупреждение о готовящемся в июле теракте в штате Джамму и Кашмир.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», различные ведомства и военные управления получили официальное уведомление из Пакистана, в котором сообщается о готовящемся теракте во время паломничества «Амарнатх ятра» в штате Джамму и Кашмир. По данным пакистанской стороны, Ансар газават уль-Хинд (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ячейка Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится отомстить за уничтожение одного из своих командиров, Закира Мусы.

Сообщение о готовящемся теракте стало первым в истории индийско-пакистанских отношений. Информационное агентство «Джагран» приводит мнение индийского эксперта в области безопасности бригадного генерала в отставке Анила Гупты, который считает, что этот шаг — демонстрация нового подхода Пакистана, стремящегося наладить отношения с Индией после того как Нью-Дели занял исключительно жесткую позицию.