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Пакистан впервые предупредил Индию о готовящейся террористической атаке

Политика

Исламабад предупредил Нью-Дели о готовящемся в Кашмире теракте

Пакистан впервые предупредил Индию о готовящейся террористической атаке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Терроризм

Исламабад, 19 июня 2019, 12:30 — REGNUM  17 июня Пакистан направил службам безопасности Индии предупреждение о готовящемся в июле теракте в штате Джамму и Кашмир.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», различные ведомства и военные управления получили официальное уведомление из Пакистана, в котором сообщается о готовящемся теракте во время паломничества «Амарнатх ятра» в штате Джамму и Кашмир. По данным пакистанской стороны, Ансар газават уль-Хинд (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ячейка Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится отомстить за уничтожение одного из своих командиров, Закира Мусы.

Сообщение о готовящемся теракте стало первым в истории индийско-пакистанских отношений. Информационное агентство «Джагран» приводит мнение индийского эксперта в области безопасности бригадного генерала в отставке Анила Гупты, который считает, что этот шаг — демонстрация нового подхода Пакистана, стремящегося наладить отношения с Индией после того как Нью-Дели занял исключительно жесткую позицию.

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Зарубежная хроника
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