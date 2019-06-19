Премьер Пакистана: необходимо разработать стратегию борьбы с протестами

Исламабад, , 15:22 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к членам Сената (верхняя палата парламента) от правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») с просьбой разработать стратегию борьбы с оппозиционными протестами.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на встрече с сенаторами обсуждались планы оппозиционных партий организовать массовые протесты с критикой нового «благоприятного для МВФ» (Международный валютный фонд) бюджета и высокой инфляции. По словам главы правительства, необходимо принять «агрессивную стратегию» по противодействию намерениям оппозиции.

Ранее в Лахоре (провинция Панджаб) прошла встреча председателя «Пакистанской народной партии» Билавала Бхутто-Зардари и официального представителя «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Марьям Шариф. Целью оппозиционеров было выработать общую стратегию противостояния правительству.