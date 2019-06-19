Катар намерен вложить в экономику Пакистана $22 млрд

Исламабад, , 12:40 — REGNUM В Пакистане ожидают делегацию Катара во главе с шейхом Ахмад бин Али Аль Тани для подписания исторического контракта об инвестиционном сотрудничестве.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр планирования и развития Макхдум Хусро заявил, что инвестиционный контракт станет самым крупным в истории Пакистана. Ожидается, что Катар вложит в различные сектора пакистанской экономики не менее 22 миллиардов долларов, что сделает государство в Персидском заливе крупнейшим инвестиционным партнером Исламабада. Примечательно, что на повестке дня также сотрудничество в области миграции: Катар, готовящийся принять чемпионат мира по футболу, привлекает рабочих из Пакистана.

Ранее Пакистан и Саудовская Аравия также подписали инвестиционный контракт на общую сумму 20 миллиардов долларов. Эр-Рияд преимущественно вкладывается в развитие нефтегазового сектора в Пакистане.