Среда, 19 Июня 2019 года
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Катар намерен вложить в экономику Пакистана $22 млрд

Политика

Это станет крупнейшей инвестиционной сделкой в истории Пакистана

Исламабад, 19 июня 2019, 12:40 — REGNUM  В Пакистане ожидают делегацию Катара во главе с шейхом Ахмад бин Али Аль Тани для подписания исторического контракта об инвестиционном сотрудничестве.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр планирования и развития Макхдум Хусро заявил, что инвестиционный контракт станет самым крупным в истории Пакистана. Ожидается, что Катар вложит в различные сектора пакистанской экономики не менее 22 миллиардов долларов, что сделает государство в Персидском заливе крупнейшим инвестиционным партнером Исламабада. Примечательно, что на повестке дня также сотрудничество в области миграции: Катар, готовящийся принять чемпионат мира по футболу, привлекает рабочих из Пакистана.

Ранее Пакистан и Саудовская Аравия также подписали инвестиционный контракт на общую сумму 20 миллиардов долларов. Эр-Рияд преимущественно вкладывается в развитие нефтегазового сектора в Пакистане.

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Зарубежная хроника
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