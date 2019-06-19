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Иран: «сделка века» носит произраильский характер

Политика

План Трампа был отвергнут палестинским народом и всеми независимыми державами региона

Тегеран, 19 июня 2019, 10:40 — REGNUM  Министр информации Ирана Сейед Махмуд Аллави в ходе встречи с представителями группировки ХАМАС категорически осудил «сделку века» Дональда Трампа, заявив, что она носит открытый произраильский характер. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, «сделка века» была отвергнута палестинским народом и всеми независимыми державами региона. Это связано с тем, что помощь «сионистскому режиму» со стороны США приобрела невиданный масштаб: изначально Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство, затем поддержал строительство еврейских городов на Западном берегу реки Иордан и признал суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Эти факты говорят о том, что «сделка века» не может не быть произраильской.

Сейед Махмуд Алави отметил, что подобные встречи должностных лиц Ирана и ХАМАС важны, так как они противодействуют вызовам и опасностям, связанными с присутствием США в регионе.

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Зарубежная хроника
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