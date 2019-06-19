МВД Ирана: мы примем меры для возвращения афганских беженцев на родину

Тегеран, , 15:26 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Ирана Хосейн Золфагари в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев заявил, что министерство примет ряд мер для того, чтобы помочь афганским беженцам вернуться на родину. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что помочь Ирану решить текущую миграционную проблему призван богатый опыт, который Исламская республика имеет в этой сфере. Он также объявил о том, что ИРИ будет обмениваться информацией с должностными лицами ООН для того, чтобы возвращение беженцев на родину в сопредельные государства проходило более эффективно. По мнению Хосейна Золфари, ООН и державам региона необходимо активизировать усилия по предотвращению конфликтов, так как именно они провоцируют приток беженцев в страну.

Иран также укрепит границу с Афганистаном и облегчит репатриацию беженцев в данную страну.