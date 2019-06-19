Парламент Казахстана одобрил поправки по вопросам госслужбы

Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает 19 июня агентство «КазТАГ».

В Мажилисе отметили, что законопроект направлен на повышение персональной дисциплинарной ответственности руководителей при совершении коррупционных правонарушений подчиненных.

Кроме того, законопроект восстанавливает институт научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о разделении антикоррупционного ведомства республики на агентство по делам государственной службы и агентство по противодействию коррупции.

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