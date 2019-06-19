ЕС: несмотря на решение Ирана нарушить СВПД, мы будем ждать ответа МАГАТЭ

Тегеран, , 13:40 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС будет ждать отчета МАГАТЭ прежде, чем предпринимать какие-либо действия в связи с нарушениями Ираном СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметила, что на текущий момент Иран продолжает выполнять СВПД и выразила надежду на то, что он продолжит делать это и впредь. Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС будет действовать исходя из отчетов МАГАТЭ, а не чьих-либо заявлений. В то же время, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что только МАГАТЭ может сказать превышает ли Иран нормы обогащения урана или нет.

Раннее Тегеран выдвинул 60-дневный ультиматум Франции, Германии и Великобритании. Согласно ультиматуму, страны должны отказаться соблюдать санкции США против Ирана, введенные в 2018 году после выхода Дональда Трампа из СВПД. В противном случае Иран начнет постепенно отказываться от обязательств по «ядерной сделке».

Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашениемежду Ираном и группой государств, относительноядерной программы Ирана. Группа состояла изСША, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членовСовета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), а такжеГермании.