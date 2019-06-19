БАПОР: дефицит бюджета организации достиг $211 миллионов

Рамалла , , 15:24 — REGNUM 17 июня Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призвало государства-доноры восполнить дефицит финансирования организации на 2019 год, который образовался после того, как США прекратили поддержку агентства в прошлом году. Об этом сообщила саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat».

Генеральный комиссар БАПОР Пьер Крахенбуль на пресс-конференции в Иордании заявил: «Общий дефицит бюджета на 2019 год достиг 211 миллионов долларов».

США, которые ранее были крупнейшим донором БАПОР, в прошлом году сократили финансирование агентства на 300 миллионов долларов, а в прошлом месяце — призвали к ликвидации организации.