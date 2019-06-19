Среда, 19 Июня 2019 года
10:40:02 МСК

Журавлёв — об инциденте с Меркель: Европу от Украины давно трясет

Политика

Не по-мужски

Журавлёв — об инциденте с Меркель: Европу от Украины давно трясет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Москва, 19 июня 2019, 10:35 — REGNUM  В Госдуме возмущены нелепой отговоркой президента Украины Владимира Зеленского, так и не оказавшего помощь канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Нелепейшая отговорка. Зеленский не проявил ни грамма соучастия к даме. А Европу от Украины давно трясет», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо. Стоя на красной дорожке и слушая гимн обеих стран, Меркель начала бить сильная дрожь. Канцлер более 10 раз менее чем за минуту поменяла положение рук и пыталась сдерживать дрожь, однако ей это не совсем удавалось. Зеленский вообще никак не реагировал на происходящее.

Меркель объяснила инцидент сильным обезвоживанием — в Германии столбик термометра достигает более 30 градусов.

Зеленский позже заверил, что «она была в безопасности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неоказание помощи Зеленским осудили на Украине. Так, в частности, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президент Украины должен был помочь Меркель, которая почувствовала себя плохо в ходе их встречи. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски, указал украинский политик.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить