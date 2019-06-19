Президент Египта: мы всецело поддерживаем политику Арабских Эмиратов

Каир, , 13:44 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл с визитом в Абу-Даби для встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайед Аль-Нахьян. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, во время встречи обсуждались различные вопросы, в том числе и обострение кризисов в странах региона, включая Йемен, Судан и Ливию.

Ас-Сиси заявил о том, что он всецело поддерживает внешнюю политику ОАЭ особенно сейчас, когда ситуация в регионе становится более «турбулентной». Особо Ас-Сиси отметил атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе — инцидент, который поставил безопасность региона под угрозу.

Ас-Сиси также добавил, что он «внимательно следит за всеми событиями в Персидском заливе, потому что это один из приоритетных регионов для Египта».