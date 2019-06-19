Среда, 19 Июня 2019 года
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Президент Египта: мы всецело поддерживаем политику Арабских Эмиратов

Политика

Президент Египта заявил о всецелой поддержке ОАЭ со стороны Каира во всех международных вопросахх

Каир, 19 июня 2019, 13:44 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл с визитом в Абу-Даби для встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайед Аль-Нахьян. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, во время встречи обсуждались различные вопросы, в том числе и обострение кризисов в странах региона, включая Йемен, Судан и Ливию.

Ас-Сиси заявил о том, что он всецело поддерживает внешнюю политику ОАЭ особенно сейчас, когда ситуация в регионе становится более «турбулентной». Особо Ас-Сиси отметил атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе — инцидент, который поставил безопасность региона под угрозу.

Ас-Сиси также добавил, что он «внимательно следит за всеми событиями в Персидском заливе, потому что это один из приоритетных регионов для Египта».

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Зарубежная хроника
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