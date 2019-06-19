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Глава МИД ОАЭ: арабская солидарность в международных вопросах необходима

Политика

Министр иностранных дел ОАЭ призвал арабские государства сохранять солидарность в международных вопросах

Глава МИД ОАЭ: арабская солидарность в международных вопросах необходима
Эжен Делакруа. Арабы путешествуют. 1855

Абу-Даби, 19 июня 2019, 13:55 — REGNUM  Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян призвал все арабские государства к сохранению солидарности по наиболее важным международным вопросам. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано чиновником во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Абдулла бин Зайед Аль-Нахьянотметил, что панарабская солидарность особенно необходима сейчас, когда продолжают появляться новые угрозы стабильности и безопасности региона. Особо Аль-Нахьян выделил последний инцидент, связанный с атакой на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, в ходе беседы с Ас-Сиси были обсуждены такие насущные проблемы региона, как обострение кризисов в Ливии, Судане и Йемене. Аль-Нахьян заявил о необходимости выработки единой арабской позиции по всем региональным вопросам, включая Сирию.

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Зарубежная хроника
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