В Судане нарастают скептические настроения по поводу суда над Аль-Баширом

Хартум, , 12:26 — REGNUM 17 июня, после появления бывшего президента Судана Омара Аль-Башира на улице, впервые за долгое время среди населения стали расти скептические настроения относительно предстоящего судебного разбирательства над ним. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, свергнутый лидер был замечен в момент, когда его сопровождали под усиленной охраной из тюрьмы строгого режима в прокуратуру в столице Судана, Хартуме.

Аль-Баширу были предъявлены обвинения во «владении иностранной валютой и приобретении активов незаконными способами». Бывшему президенту дали ровно неделю, чтобы выдвинуть свои возражения и подать апелляцию.

Тем не менее, действия суданских властей против 75-летнего экс-президента вызвали насмешки и спровоцировали скептические настроения: многие общественные деятели и активисты считают, что это попытка военной элиты страны отвлечь внимание населения от недавнего инцидента, когда были жестко подавлены протесты в стране. Более того, многие аналитики склонны считать, что военные не желают уступать власть и передавать полномочия гражданской переходной администрации.