Власти Никарагуа: «Освобождены все причастные к попытке госпереворота»

Манагуа, , 12:45 — REGNUM 18 июня правительство Никарагуа выпустило коммюнике, в котором обозначило, что оно выполнило все договорённости по освобождению арестованных лиц, причастных к попытке государственного переворота в апреле 2018 г. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данное условие стало результатом переговоров между правительством Даниэля Ортеги и главным оппозиционным движением страны «Гражданский альянс», успешно завершившихся 27 марта. С того дня постепенно начали выпускать на свободу лиц, задержанных за причастность в той или иной степени к попытке государственного переворота.

8 июня Национальная ассамблея приняла «Закон об амнистии», которым подвела черту под освобождением из-под стражи участников беспорядков.

В итоге 11 июня, на одну неделю раньше срока, предусмотренного Диалогом национального примирения, из тюрем вышли все, кто был задержан за причастность к попытке смены власти в 2018 г.

В заключительной части коммюнике правительство указало: «Мы, никарагуанское государство и Правительство примирения и национального единства, выполнили взятые на себя обязательства перед нашим народом и международным сообществом».