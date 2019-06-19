Москва, , 10:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность запустить механизм мирного урегулирования на Донбассе, но в его команде не оказалось людей, которые могли бы этому поспособствовать. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«И Турчинов, и Порошенко никогда бы не сели за стол переговоров: это означало бы признать это внутренним конфликтом, гражданской войной со всеми вытекающими последствиями для этих людей», — заявил Килинкаров.

«А на месте Зеленского этого следовало бы сделать. И когда говорят, что там (на Донбассе) марионетки, которые ничего не решают и не понимают, скажите, на чём основан этот вывод? Вы ни разу с ними не сели, ни разу с ними не обговаривали, они ни разу не брали на себя никаких обязательств и ни разу вас не подводили! Они не принимали никаких решений, ну вы попробуйте сесть за стол переговоров и о чём-то договориться», — подчеркнул он.

По его мнению, не только сам Зеленский не понимает происходящие политические процессы в стране, но и «команда непрофессионалов», которая собралась вокруг него, также ничем абсолютно не занимается.

«Я не вижу вообще никаких движений: ни со стороны главы администрации, ни со стороны его помощников, ни со стороны тех людей, которые назначены советниками, заместителя службы безопасности», — добавил Килинкаров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что лидеры стран нормандской четвёрки при выполнении ряда условий могут встретиться в Париже, при этом Франция и Германия помогут диалогу украинского и российского президентов. Зеленский подтвердил готовность к переговорам, но выставил ряд условий: освобождение украинских моряков, прекращение огня и разведение вооружений в Донбассе.