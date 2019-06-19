Среда, 19 Июня 2019 года
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Дональд Трамп: «Гватемала примет нелегальных мигрантов из США»

Политика

«Гватемала готовится к подписанию соглашения о том, что она станет третьей безопасной страной, которая примет высланных из США нелегальных мигрантов», — объявил американский президент

Гватемала, 19 июня 2019, 13:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп объявил, что миграционное ведомство Америки депортирует из страны «миллионы» иностранных граждан, проникших в США незаконным путём. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«На следующей неделе Служба иммиграционного и таможенного контроля начнёт поимку миллионов иностранцев, нашедших незаконные способы проникновения в США», — написал Трамп в своём Twitter.

По словам политика, Гватемала готовится подписать соглашение о том, что она станет третьей безопасной страной, готовой принять нелегалов. Данное обязательство включает предоставление мигрантам убежища.

Данное заявление было сделано после того как Государственный департамент США сообщил о прекращении помощи Сальвадору, Гондурасу и Гватемале.

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Зарубежная хроника
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