Среда, 19 Июня 2019 года
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В Венесуэле к визиту главы СПЧ ООН из тюрьмы выпущен депутат от оппозиции

Политика

«Сегодня он вышел из тюрьмы; тем не менее, как и все венесуэльцы, он до сих пор не свободен», — заявили в Национальной ассамблее

Каракас, 19 июня 2019, 13:27 — REGNUM  Оппозиционный депутат Хильбер Каро, задержанный 26 апреля, был освобождён из-под ареста 18 июня. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae со ссылкой на Национальную ассамблею Венесуэлы.

В оппозиционном парламенте не забыли указать на то, что Каро выпустили из-под стражи накануне приезда в Венесуэлу Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Депутат Хильбер Каро никогда не должен был садиться в тюрьму. Сегодня он вышел из тюрьмы; тем не менее, как и все венесуэльцы, он до сих пор не свободен», — подчёркивается в сообщении Национальной Ассамблеи в Twitter.

Визит Мишель Бачелет в Каракас запланирован на 19−21 июня. Верховный комиссар собирается провести переговоры как с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, так и с самопровозглашённым президентом Хуаном Гуайдо.

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Зарубежная хроника
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