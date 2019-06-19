В Венесуэле к визиту главы СПЧ ООН из тюрьмы выпущен депутат от оппозиции

Каракас, , 13:27 — REGNUM Оппозиционный депутат Хильбер Каро, задержанный 26 апреля, был освобождён из-под ареста 18 июня. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae со ссылкой на Национальную ассамблею Венесуэлы.

В оппозиционном парламенте не забыли указать на то, что Каро выпустили из-под стражи накануне приезда в Венесуэлу Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Депутат Хильбер Каро никогда не должен был садиться в тюрьму. Сегодня он вышел из тюрьмы; тем не менее, как и все венесуэльцы, он до сих пор не свободен», — подчёркивается в сообщении Национальной Ассамблеи в Twitter.

Визит Мишель Бачелет в Каракас запланирован на 19−21 июня. Верховный комиссар собирается провести переговоры как с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, так и с самопровозглашённым президентом Хуаном Гуайдо.