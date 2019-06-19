Министр обороны Эквадора: «На Галапагосских островах не будет баз США»

Кито, , 10:39 — REGNUM Министр обороны Эквадора Освальдо Харрин заверил, что на Галапагосских островах не будет размещена американская военная база. Об этом сообщает эквадорское агентство El Telégrafo.

В своей речи в Национальном институте высшего образования в Кито Харрин обозначил, что его слова об архипелаге как о «естественном авианосце» были «неверно истолкованы».

«Нельзя интерпретировать данное заявление как намерение развернуть иностранную военную базу, как это было злонамеренно сделано», — подчеркнул министр.

Харрин подчеркнул, что присутствие американского самолёта P-3 на Галапагосских островах будет ограничено одним разом в месяц (не более 3 суток) и приземляться он там сможет только для дозаправки или в чрезвычайных ситуациях. Речи о постоянной базе не идёт, заверил Харрин.