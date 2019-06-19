США выбирают «наказание» для Турции за покупку С-400 — Bloomberg

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Белый дом рассматривает возможность введения санкций против Турции, закупающей у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом 19 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Наиболее жёсткие санкции обсуждают между собой члены Совета национальной безопасности США, Госдепартамент и минфин. Речь идет о мерах, призванных ударить по турецкой экономике, «которая и так переживает непростые времена».

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Пока предпочтение отдают варианту, соответствующему принятому в США в 2017 году закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Речь идет о введении санкций против нескольких компаний в оборонном секторе Турции.

Это, по замыслу авторов, лишит турецкие предприятия доступа к американской финансовой системе, оставит Анкару без деталей американского производства и возможности продать свою продукцию на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил неотменяемость сделки по С-400 с Россией и заявил, что Анкара «очень скоро» получит российский системы ПВО. Напомним, США резко недовольны этой турецко-российской сделкой о поставках вооружений.

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