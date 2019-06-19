Помощь или сделка: эксперт о кредитной программе США — НАТО

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Программа кредитования партнёров по НАТО усилит влияние США на те страны, которые входят в альянс и воспользуются данным предложением, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 19 июня, комментируя инициативу американских конгрессменов.

Ранее Russia Today сообщила, что конгрессмены предлагают выдавать кредиты своим союзникам по НАТО для модернизации их вооруженных сил и «снижения зависимости от России».

«Подставки вооружения в кредит своим союзникам — давно известная практика. Более того, в каждом конкретном случае ещё и необходимо разбираться — способ ли это «подарить» что-то небогатой стране, или же коммерческая сделка.

Надо сказать, что наличие такой программы усилит влияние США на те страны НАТО, которые ей воспользуются. К тому же финансовую поддержку получат и предприятия американского ВПК.

При этом не стоит забывать, что подобной практикой часто пользовался СССР, а теперь и Россия. Кредиты на закупку вооружения выдавались и выдаются как союзникам по ОДКБ, так и другим странам, например Венесуэле. При этом бывают ситуации, когда политическая целесообразность оказывается выше коммерческого интереса и кредит очевидно имеет очень низкую вероятность погашения со стороны покупателя», — отметил Леонид Нерсисян.