Законопроект, направленный на сокращение поправок в КоАП, внесен в Госдуму

Москва, , 09:46 — REGNUM Законопроект, призванный существенно сократить число поправок в КоАП, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Устанавливается требование об обязательном представлении официального отзыва правительства РФ при внесении в Государственную думу законопроектов, предусматривающих поправки в КоАП. Новое требование вызвано подготовкой проекта нового КоАП, которая ведется по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, пояснил Крашенинников.

«Полностью запретить вносить поправки в Кодекс нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо», — не скрывает депутат.

Однако, полагает автор, мера позволит детально изучить соответствующее предложение об изменениях КоАП на стадии разработки проекта.

Он обратил внимание на сложности при подготовке нового Кодекса, когда необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений, взаимосвязи с отраслевым законодательством.

Ранее депутаты Госдумы попытались установить барьер от внесения в КоАП непроработанных изменений — был принят закон, в соответствии с которым новые поправки можно вносить только отдельным законом. Однако на интенсивности правки КоАП это не отразилось.