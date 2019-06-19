Сплошное самовыдвижение: в Иркутскую гордуму хотят попасть 25 человек

Иркутск, , 09:44 — REGNUM Интерес к депутатским выборам в Иркутскую городскую думу проявили пока только самовыдвиженцы. Судя по официальным данным иркутского избиркома, по состоянию на 19 июня 2019 года баллотироваться решили 25 человек.

Из известных персон депутатами иркутского городского парламента седьмого созыва намереваются стать действующий депутат гордумы шестого созыва, генеральный директор ОАО «Иркутская областная типография № 1» Вячеслав Правенький, его коллега по парламенту — заместитель генерального директора «ФСК «Новый Город» Дмитрий Ружников и исполнительный директор Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый Город» Александр Квасов. Также в числе выдвинувшихся обозначен начальник управления по соцвопросам и связям с общественностью ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского» Павел Деранжулин.

Самыми молодыми потенциальными кандидатами стали нигде не работающий 22-летний Андрей Гизатулин и администратор ресторана бизнес-отеля «Дельта» 23-летняя Марина Покачакова.

Напомним, старт выборов в гордуму Иркутска был дан 13 июня 2019 года. Со своими кандидатами на выборы через праймериз определилась партия «Единая Россия», но нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников тоже заявил о намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения.

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