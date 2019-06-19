Среда, 19 Июня 2019 года
10:39:58 МСК

Си Цзиньпин сообщил о незаменимости дружбы между Китаем и КНДР

Политика

Глава КНР написал статью в преддверии своего визита в Северную Корею

Си Цзиньпин сообщил о незаменимости дружбы между Китаем и КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 19 июня 2019, 09:44 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о незаменимости дружбы между Китаем и Северной Кореей, об этом 19 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Соответствующая запись была сделана в статье китайского лидера, написанной за день до своего официального визита в Пхеньян. Публикацию опубликовали северокорейские СМИ.

Председатель КНР предложил властям КНДР составить совместный план по обеспечению постоянной стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный визит начнется в четверг 20 июня и продлится два дня. Си Цзиньпин отправился в Северную Корею по приглашению ее лидера Ким Чен Ына.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин не обсуждал с председателем КНР его визит в КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить