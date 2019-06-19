Си Цзиньпин сообщил о незаменимости дружбы между Китаем и КНДР

Пекин, , 09:44 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о незаменимости дружбы между Китаем и Северной Кореей, об этом 19 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Соответствующая запись была сделана в статье китайского лидера, написанной за день до своего официального визита в Пхеньян. Публикацию опубликовали северокорейские СМИ.

Председатель КНР предложил властям КНДР составить совместный план по обеспечению постоянной стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный визит начнется в четверг 20 июня и продлится два дня. Си Цзиньпин отправился в Северную Корею по приглашению ее лидера Ким Чен Ына.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин не обсуждал с председателем КНР его визит в КНДР