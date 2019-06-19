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Фамилия Трамп – «символ уникального стиля» в мировой политике

Политика

Его выдвижение на второй срок — абсолютно закономерно

Фамилия Трамп – «символ уникального стиля» в мировой политике
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Москва, 19 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Дональд Трамп — самый неординарный президент США. За два с половиной года ему удалось изменить не только политический ландшафт и экономику своей страны, но и сломать многочисленные торговые процессы в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Он действует как предприниматель, получивший в распоряжение государственные полномочия. Он ведет себя в переговорных процессах с другими лидерами стран, как бизнесмен, ломая привычные стандарты дипломатии. Трамп непредсказуем в своей информационной политике и напрямую влияет на биржи через свой Твиттер», — пояснил политолог.

Конечно, по мнению эксперта, это тревожит и раздражает американский истеблишмент, но вот только поделать они ничего не могут, так как он напрямую апеллирует к избирателям США.

«Его выдвижение на второй срок — абсолютно закономерно, но вряд ли кто-то с уверенностью может сказать, что он в последний момент не откажется. Просто потому что он — Трамп. Теперь эта фамилия — символ уникального стиля в мировой политике», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

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