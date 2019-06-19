Глава МИД Швейцарии рассказал о потенциале торговли с Россией

Москва, , 09:29 — REGNUM Швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) важным рынком с высоким потенциалом роста, заявил в интервью ТАСС глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, в 2018 году Россия заняла 25-е место среди торговых партнеров Швейцарии с объемом торговли $2,8 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Кроме того, 200 швейцарских компаний создали в России более 42 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем дипломат отметил, что санкции Евросоюза против России отрицательно повлияли на финансовое и торговое сотрудничество двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 июня, Иньяцио Кассис встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры предметно обсудят широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Читайте также: Лавров посоветовал послу Швейцарии в РФ нужную поговорку на случай санкций