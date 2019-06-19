В Совфеде оценили многоходовку США: майданные печеньки «в обмен» на оружие

Москва, , 09:28 — REGNUM В Совфеде оценили незатейливость многоходовки США, которые намерены обязать Украину закупать оружие в США.

«Вот такая нехитрая многоходовочка. Сначала раздать печеньки на Майдане и поддержать госпереворот, затем замолчать систематическое невыполнение Киевом Минских договорённостей, представив Россию агрессором, а затем под видом «безвозмездной поддержки Украины в противостоянии агрессии» толкнуть туда оружие собственного производства», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Сенатор также оценил финансовую составляющую.

«Печеньки обходятся американскому бюджету довольно дёшево, ага. А расплачивается Украина», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил о том, что Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у США. Сотрудник Госдепартамента в числе приоритетных поставок назвал антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.

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