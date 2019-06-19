Среда, 19 Июня 2019 года
09:52:05 МСК

В Совфеде оценили многоходовку США: майданные печеньки «в обмен» на оружие

Политика

Дорогие печеньки

Москва, 19 июня 2019, 09:28 — REGNUM  В Совфеде оценили незатейливость многоходовки США, которые намерены обязать Украину закупать оружие в США.

«Вот такая нехитрая многоходовочка. Сначала раздать печеньки на Майдане и поддержать госпереворот, затем замолчать систематическое невыполнение Киевом Минских договорённостей, представив Россию агрессором, а затем под видом «безвозмездной поддержки Украины в противостоянии агрессии» толкнуть туда оружие собственного производства», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Сенатор также оценил финансовую составляющую.

«Печеньки обходятся американскому бюджету довольно дёшево, ага. А расплачивается Украина», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил о том, что Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у США. Сотрудник Госдепартамента в числе приоритетных поставок назвал антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель США по Украине призвал Киев покупать американское оружие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить